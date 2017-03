(KT) - Im Pokalfinale der Basketballfrauen hat sich Amicale Steinsel souverän gegen Basket Esch durchgesetzt. Skrijelj und Co. behaupteten sich am Samstagabend in der Coque in Kirchberg mit 79:46.

Beste Schützin bei Amicale war Morrow, die 31 Punkte erzielte. Auch Williams überzeugte mit 22 Zählern und 15 Rebounds.

Basket Esch erwischte zwar den besseren Start und ging mit 8:3 in Führung, doch dann reagierte Amicale mit einem 12:0-Lauf, auf den Basket Esch keine Antwort mehr fand.



Zu Beginn des zweiten Viertels musste die Escher US-Amerikanerin Dotson mit einer Knöchelverletzung vom Feld. Ihre Mannschaft verlor das Konzept und nahm überhastete Würfe, während Amicale - und insbesondere Morrow - die Partie weiterhin kontrollierten. Zur Pause lag Amicale mit 35:23 in Führung, 18 Zähler gingen dabei alleine auf das Konto von Morrow.



Amicale erhöhte den Druck und ohne US-Spielerin Dotson fehlte Basket Esch eine wichtige Stütze, sodass die Spielerinnen aus Steinsel leichtes Spiel hatten. Hinzu kam Wurfglück aus der Distanz, insbesondere von Skrijelj. Amicale entschied die Partie noch vor Beginn des Schlussviertels (60:33).