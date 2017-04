(jot) - US Esch setzt seinen Höhenflug in dieser Saison fort. Die Mannschaft, die kurz vor dem Aufstieg in die BGL Ligue steht, setzte sich im Pokalviertelfinale mit 3:2 nach Verlängerung beim Ligakonkurrenten Rodange durch.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Viana erzielte in der 92.' vor 500 Zuschauern den Siegtreffer per Foulelfmeter. Rodange musste in der Schlussphase der Begegnung in Unterzahl auskommen, nachdem Henid Ramdedovic des Feldes verwiesen worden war.



Im Halbfinale, das am Dienstag ausgelost wird, geht es für US Esch entweder gegen den Stadtrivalen Fola, F91 oder den RFCU Lëtzebuerg.