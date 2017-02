(jot/rf) - Die Walferdinger Frauen sind im ersten Pokalhalbfinale ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben Diekirch klar mit 3:0 besiegt. Der erste Satz wurde mit 25:15 gewonnen, der zweite mit 25:22 und der dritte mit 25:13.



Das zweite Halbfinale in Belair war auch eine klare Angelegenheit. Steinfort zwang Petingen mit 3:0 in die Knie. 25:19, 25:18 und 25:21 lautete das Ergebnis aus der Sicht von Palgen und Co.

Das Endspiel, in dem der Nachfolger von Mamer gesucht wird, geht am Samstag ab 17 Uhr über die Bühne.

In den Halbfinalspielen der Männer, die ebenfalls in Belair über die Bühne gehen, treffen am Freitag Fentingen und Walferdingen (ab 18.30 Uhr) sowie Bartringen und Titelverteidiger Strassen (ab 20.30 Uhr) aufeinander.