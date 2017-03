(DW/GaM) - Im Pokal-Halbfinale der Handballerinnen gab es am Donnerstagabend eine Überraschung: Museldall hat den Titelträger der vergangenen vier Jahre, HBD, mit 25:19 bezwungen und steht im Finale, das am Sonntag um 18 Uhr in der Coque in Kirchberg ausgetragen wird. Darin trifft Museldall auf Käerjeng, das sich deutlich mit 32:15 gegen Diekirch behauptete.

Der Sieg Museldalls war alles andere als unverdient. Die Moselanerinnen agierten deutlich strukturierter und spielfreudiger als die Düdelinger Favoritinnen, die teilweise ideenlos wirkten.

Reaktionen von HBD-Trainer Nikola Malesevic und Museldalls Trainerin Elena Vereschako:



Reaktionen des Käerjenger Trainers Björn Partschefeld und der Spielerin Stéphanie Thill: