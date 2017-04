Filipe Vila Verde regrette le manque d’efficacité de Steinsel. Neil Pattison (Mertzig), grâce un petit but, vit beaucoup mieux. Pascal Fabbri (Bertrange) a dû prendre un milieu de terrain pour attaquer... Et Olivier Ciancanelli se satisfait du point pris par Belvaux.

Propos recueillis pas Daniel Pechon



Neil Pattison (Mertzig): «Trois points excessivement importants pour garder nos adversaires à distance. Malgré les nombreuses absences (trois titulaires de la défense étaient suspendus et quelques blessés), notre jeune équipe à la moyenne d'âge de 21 ans, a bien commencé le match en marquant un but après 15 minutes. Malheureusement, on n'a pas réussi à "tuer" le match en première mi-temps. Après la pause, Vianden a tout fait pour retourner la tendance mais on a su gérer la pression, et avec un peu de chance, on a su garder le score jusqu'à la fin. Belle prestation des jeunes. » Mertzig - Vianden 1-0

Yannick Leroy (Kayl-Tétange): «Un bon match face à une difficile équipe de Sanem. Sans équivoque, le match le plus compliqué du deuxième tour jusqu’à présent. Face à une défense très athlétique, nous avons dû faire preuve de patience jusqu'à la 44e minute avec l'ouverture du score de notre capitaine. La deuxième mi-temps a été plus équilibrée avec un changement tactique de Sanem qui nous a permis d'avoir de nombreuses solutions mais finalement plus rien n'a été marqué. J'ai noté un très bon état d'esprit des deux équipes, aucune méchanceté ou agressivité qui ont pu justifier la distribution de huit cartons jaunes. J'ai un groupe très jeune, encadré par quelques joueurs d'expérience, le groupe vie bien et travaille bien.» Kayl-Tétange - Sanem 1-0

Patrick Leogrande (Mersch): «Nous avons mérité cette victoire, avec une jeune équipe qui bat le leader, Steinsel, qui était invaincu depuis seize matches. Le but (25e): un coup franc latéral exécuté pas Alison Martins vers la tête de Patrick Texeira qui saute plus haut que tout le monde pour la victoire. Steinsel à sa première occasion à la 65e. A la 78e, notre gardien Thierry Groff gagne le duel contre un attaquant de Steinsel. Une place sur le podium est à nouveau à portée de main.» Mersch - Steinsel 1-0

David Spir (Remich-Bous): «Encore une fois nous avons eu du mal à entrer dans le match, mais, dans un match équilibré, nous avons profité de deux erreurs défensives pour mener 2-0, tout d'abord sur un penalty à la 34e, transformé par Jérôme Georges, puis à la 40e, sur un ballon récupéré par Antonicelli dans les pieds d'un défenseur qui conclut son face à face avec sang froid. La deuxième mi-temps était plus à notre avantage avec le troisième but à la 68e par Lex Kieffer. Il était monté aux avants postes et le match était plié. A la 74e minute, Gaby De Oliveira a ajouté le quatrième. Ce n'est pas notre meilleur match mais le plus prolifique.» Remich-Bous - Itzig 4-0

Yvo Martins (Pratz-Redange): «On est rentré nerveusement dans ce match car on avait conscience que c’était notre dernière chance pour y croire encore. Schieren a dominé la première mi-temps avec deux belles occasions. En deuxième mi-temps, on a laissé notre nervosité aux vestiaires et on a dominé notre adversaire avant le penalty de la 88e que j’ai transformé. Trois points importants pour le classement et pour le moral. Un beau travail collectif de l’équipe qui s’est battue jusqu'à la dernière minute.» Schieren - Pratz-Redange 0-1

Filipe Vila Verde (Steinsel): «Le résumé et la conclusion du match est facile: qui ne marque pas, souffre! Mersch hérite d'un coup franc généreusement octroyé par l'arbitre et marque sur sa seule et unique action de tout le match. Par après, Mersch n’a plus existé. On ne peut que se reprocher cette défaite.» Mersch - Steinsel 1-0

Johann Bourgadel (Sanem): «Un match disputé entre deux équipes de qualité proche. Nous avons laissé la balle à notre adversaire pour mieux le contrer et le plan a failli fonctionner. Il a fallu une seule erreur pour donner l’occasion à Kayl d'ouvrir la marque avant la mi temps, alors qu'il n'y avait eu qu'une seule alerte avant. Nathan Di Bartolomeo puis Matteo Stanisic ont eu l’occasion d’ouvrir la marque avant. A la reprise, deux changements pour apporter un peu plus de poids mais sans bénéfice. L'homme en noir a été la "star" du match pourtant avec deux équipes très correctes. Il a été catastrophique et c’est une première venant de ma bouche. Je me le permets puisqu'il venait de France! Et Kayl aurait s'en doute achevé le match à dix. Un match nul semblait pourtant logique.» Kayl-Tétange - Sanem 1-0

Olivier Ciancanelli (Belvaux): «Avec deux suspendus pour cartons jaunes, on s’est déplacé à Bertrange avec l' espoir de prendre un point. Les joueurs ont fait un gros match tactique en ne laissant aucun espace à l'adversaire. Sur une seule erreur de placement et une perte de balle inutile en milieu du terrain, Bertrange ouvre le score au premier quart d' heure. Après la mi-temps, la consigne a été de ne pas quitter notre ligne de conduite. Suite à l’expulsion de Tao, nous obtenons un corner et en poussant à dix, Rebussi, opportuniste, a égalisé. Un très bon point chez un adversaire où la pelouse n’est pas digne d'un champ de patates.» Bertrange - Belvaux 1-1

Pascal Fabbri (Bertrange): «Je ne disposais d’aucun attaquant valide et j’ai été obligé de placer Maxence Bas, un milieu de terrain, à l’attaque. Ce qui a été positif avec le but de Maxence à la 20e. Mais ce changement, nous a privé de percussion. La première mi-temps a été pour nous, la seconde pour Belvaux qui a égalisé.» Bertrange - Belvaux 1-1