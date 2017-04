(DW) - Greg van Avermaet (B/BMC) hat die 115. Ausgabe von Paris-Roubaix gewonnen. Nach 257 km, davon 55 über Kopfsteinpflaster, setzte sich der Teamkollege von Jempy Drucker im Sprint vor Zdenek Stybar (CZE/Quick-Step) und Sebastian Langeveld (NL/Cannondale) durch. Damit hat van Avermaet erstmals ein Monument des Radsports gewonnen.



Das Resultat von Drucker ist noch nicht bekannt.

Es war ein wie erwartet chaotisches Rennen, in dem es auch zahlreiche Favoritenstürze gab. So ging auch van Avermaet 103 km vor dem Ziel auf Kopfsteinpflaster zu Boden. Drucker fuhr zwar in der Favoritengruppe, musste sich aber nach der Trouée d'Arenberg zurückfallen lassen, um seinem Teamkapitän zu helfen.

Mit Druckers Hilfe fand van Avermaet 83 km vor dem Ziel wieder den Anschluss. Von da an wurde das Rennen richtig lanciert, doch Drucker konnte den Anschluss nicht mehr halten.

Sagan, der große Pechvogel



76 km vor dem Ziel attackierte Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) zusammen mit einem Teamkollegen. Jasper Stuyven (B/Trek) und Daniel Oss (I/BMC), Edelhelfer ihrer jeweiligen Kapitäne, hängten sich dran. Als der Vorsprung mehr als 30'' betrug, hatte Sagan plötzlich einen Platten und fiel in die Favoritengruppe zurück, so dass Stuyven und Oss alleine an der Spitze fuhren.

Doch auch dieses Unterfangen war zum Scheitern verurteilt. Nachdem die beiden eingeholt wurden, hatte Oss aber noch genug Energie, um erneut anzugreifen und davonzufahren. In der Favoritengruppe folgten Attacken im Minutentakt. Stybar und Sagan waren dabei besonders aktiv.

Stybar griff 35 km vor dem Ziel an. Sagan folgte ihm, fiel mit einem Problem am Rennrad aber erneut zurück. Inzwischen hatten sich van Avermaet und Stuyven der Gruppe um Stybar angeschlossen, gemeinsam holten sie Spitzenreiter Oss ein. Tom Boonen (Quick-Step), der das letzte Rennen seiner Karriere fuhr, hatte den Sprung nach vorne verpasst.

Für van Avermaet war es eine herausragende Situation. Er war nicht nur der einzige Topfavorit in der Spitzengruppe, er war auch der einzige Fahrer, der noch einen Teamkollegen an seiner Seite hatte.



Nach der letzten schweren Kopfsteinpflasterpassage, dem Carrefour de l'Arbre, befanden sich 15 km vor dem Ziel nur noch van Avermaet, Stybar und Sebastian Langeveld (NL/Cannondale) an der Spitze. Stuyven und Gianni Moscon (I/Sky) schlossen im Velodrom von Roubaix zwar nochmal auf, doch im Sprint hatten sie keine Chance.