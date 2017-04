(DW) - 257 km, davon 55 über Kopfsteinpflaster. Das sind die Eckdaten des mythischen Radrennens Paris-Roubaix, das am Sonntag stattfinden wird. Traditionell stellt der Klassiker, der 1896 erstmals ausgetragen wurde, das Ende der Saison der Frühjahrsklassiker dar.



Mit dabei ist Jempy Drucker. Der BMC-Profi startet zum vierten Mal bei Paris-Roubaix. Dabei wird er seinen Kapitän Greg van Avermaet (B) unterstützen. Allerdings bremst Drucker die Erwartungen an den Belgier: "Paris-Roubaix ist eigentlich kein Rennen für Greg. Klar, er wird vorne mitfahren, aber der Topfavorit ist er nicht."

Das Problem: Bei den Klassikern in Flandern führen viele Kopfsteinpflasterpassagen über Hügel. Auf diesen kann van Avermaet den Unterschied ausmachen. Solche fehlen bei Paris-Roubaix größtenteils. Der Belgier gibt sich trotzdem kämpferisch: „Wenn man bei einem Rennen startet, dann startet man, um zu gewinnen. Da ist Paris-Roubaix keine Ausnahme. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es keinen Grund, warum ich nicht gewinnen sollte.“

Boonens letztes Rennen



Die Konkurrenz schläft nicht. Vor allem, wenn es um Rekorde geht. Einen solchen kann nämlich Tom Boonen aufstellen. Mit seinem fünften Sieg wäre der belgische Quick-Step-Profi alleiniger Rekordhalter. Doch nicht nur das: Es ist das letzte Rennen seiner Karriere. Boonen wird alles daran setzen, als großer Triumphator abzutreten. In dieser Klassikersaison stand er im Schatten seines überragenden Teamkollegen Philippe Gilbert (B). Das macht Boonen aber auch unberechenbarer.

Für mich öffnet sich vielleicht eine Tür. Den Moment will ich dann auch nutzen.

Favorisiert sind auch Sprintertypen wie John Degenkolb (D/Trek), Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora), Alexander Kristoff (N/Katusha) und Edvald Boasson Hagen (N/Dimension Data).

Drucker fordert nach der Enttäuschung bei der Flandern-Rundfahrt von seinen Teamkollegen, dass alle "mental bereit und aufmerksam" sind. Die kleinste Unaufmerksamkeit könnte schwere folgen haben.



Eigene Ambitionen hegt der 30-Jährige nicht unbedingt, allerdings: "Bei Paris-Roubaix kann so viel passieren. Greg ist unser Kapitän, ich will ihn so gut wie möglich unterstützen. Aber auch für mich öffnet sich vielleicht eine Tür. Den Moment will ich dann auch nutzen."

So richtig lanciert wird das Rennen ab der Kopfsteinpflasterpassage Trouée d'Arenberg, die sich 95,5 km vor dem Ziel befindet. Spätestens dort muss man vorne im Feld positioniert sein.