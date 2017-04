Mit der offiziellen Teamvorstellung startete am Samstagnachmittag in Compiègne die die 115. Ausgabe von Paris-Roubaix. 200 Fahrer aus 25 Teams werden am Sonntagmorgen die 257 km, davon 55 auf den berüchtigten Kopfsteinpflastern des französischen Nordens, in Angriff nehmen. Als Topfavorit gilt der vierfache Gewinner der „Hölle des Nordens“ Tom Boonen (B/Quickstep-Floors). Sollte Boonen der Sieg bei seinem Abschiedsrennen gelingen würde er mit fünf Siegen die ewige Siegerliste anführen. Mit Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe), Olympiasieger Greg Van Avermaet (B/BMC Racing) sowie John Degenkolb (D/Trek-Segafredo) dem Sieger von 2015 trifft Boonen auf bärenstarke Gegener. Aus Luxemburger Sicht darf man auf das Abschneiden von Jempy Drucker gespannt sein. Auch wenn der Fahrer des Teams BMC-Racing sich am Sonntag wieder ganz in den Dienst seines Kaptitäns Van Avermaet stellen wird, peilt er bei seiner vierten Teilnahme dennoch ein gutes persönliches Resultat an.