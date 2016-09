(jot) - Bei den Paralympics in Rio haben die beiden Luxemburger Handbiker, Luciano Fratini und Joël Wagener, die hinteren Ränge nicht vermeiden können. Im Straßenrennen der Kategorie MH3 schloss Fratini auf dem zehnten Rang unter 13 Teilnehmern ab. Im Ziel hatte er einen Rückstand von 19'35'' auf Sieger Paolo Cecchetto aus Italien, der sich im Sprint gegen Maximilian Weber (D) und Charles Moreau (CAN) durchsetzte. Im Zeitfahren über 20 km am Mittwoch war Fratini Zwölfter geworden.



In der Kategorie MH4 landete Wagener auf dem elften Platz unter zwölf Konkurrenten. Er wies am Ende einen Rückstand von 12'23'' auf Sieger Vico Merklein (D) auf, der die 60 km in 1.28'48'' zurücklegte und vor Rafal Wilk (PL/auf 3'') und Joël Jeannot (F/6'') gewann. Lag Wagener nach 15 km noch auf dem zwölften und letzten Rang, konnte er sich in der Folge zumindest auf den elften Platz verbessern. Somit erreichte er die gleiche Platzierung wie am Mittwoch beim Zeitfahren über 20 km.



Die Paralympics sind damit aus Luxemburger Sicht beendet. Tom Habscheid hatte am Montag im Kugelstoßen (Kategorie F42) mit einer persönliche Bestleistung von 13,28 m den siebten Rang belegt.