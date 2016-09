(DW) - Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hatten die beiden Handbiker Joël Wagener und Luciano Fratini ihren ersten Einsatz, im Zeitfahren. Beide hatten das Ziel, in die Top Ten in ihrer jeweiligen Kategorie zu fahren - doch diese Vorgabe haben beide im Zeitfahren über 20 km verpasst.



Zunächst ging Wagener in der Kategorie MH4 auf die Strecke. Unter zwölf Teilnehmern fuhr er auf den elften Rang, in einer Zeit von 31'59''. Damit war Wagener 4'20'' langsamer als der polnische Goldmedaillengewinner Rafal Wilk, der vor Thomas Fruhwirth (auf 10'') aus Österreich und Vico Merklein (1'03'') aus Deutschland siegte.

Auch Fratini belegte in der Kategorie MH3 den vorletzten Platz unter 13 Teilnehmern. In einer Zeit von 34'06'' hatte der Luxemburger mit italienischen Wurzeln 5'46'' Rückstand auf Sieger Vittorio Podesta, der die Strecke in 28'19'' und einem deutlichen Vorsprung von 1'07'' auf den Zweiten zurücklegte.

Walter Ablinger (A) und Charles Moreau (CAN) belegten zeitgleich die Ränge zwei und drei.

Am Donnerstag treten Fratini und Wagener noch einmal an - dann im Straßenrennen. Die Kategorie MH4 startet um 19.15 Uhr, die der MH3 um 19.20 Uhr (Luxemburger Zeit).