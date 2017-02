(DW) - Greg van Avermaet hat genau wie vor zwölf Monaten den ersten großen Klassiker der Radsportsaison gewonnen. Der Belgier vom BMC-Team setzte sich im Dreiersprint beim Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) genau wie 2016 gegen Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) durch. Rang drei geht an Sep Vanmarcke (B/Cannondale), den Gewinner von 2012. Alex Kirsch (Veranclassic) gab das Rennen vorzeitig auf, Jempy Drucker (BMC) erreichte das Ziel als 34. mit einem Rückstand von 2'59''.



"Für mich ist das ein perfekter Start in die Saison", freute sich Van Avermaet im Ziel über seinen ersten Sieg im Jahr 2017. Der Olympiasieger, der im Winter wegen eines Knöchelbruchs einige Wochen mit dem Training pausieren musste, ergänzte: "Es ist ein wunderbares Gefühl. Vergangenes Jahr begann ich die Saison auch mit einem großen Sieg. Es ist besonders schön, auf heimischem Boden den ersten Erfolg zu feiern."

Vorentscheidung durch Massensturz



Eine Vorentscheidung ereignete sich 62 km vor dem Ziel. Das BMC-Team um Drucker sorgte gerade mit hohem Tempo für Windstaffeln im Peloton, als es vorne im Hauptfeld zu einem Sturz kam. Drucker konnte diesem gerade so ausweichen, während Kirsch, Tom Boonen (B/Quick-Step) und viele andere zu Boden gingen.

Der belgische Publikumsliebling gab auf und auch Kirsch setzte das Rennen nicht mehr fort. Bei dem Sturz waren viele Konkurrenten auf ihm gelandet. Bis er wieder auf den Beinen war und sein Fahrrad gerichtet hatte, waren wertvolle Minuten vergangen. Die Enttäuschung war dem 24-Jährigen ins Gesicht geschrieben: "Es tut ganz schön weh. Ich fühlte mich während des Rennens wirklich gut. Bis zum Sturz lief alles perfekt. Meine Beine fühlten sich sehr gut an. Ich hatte mir viel für dieses Rennen vorgenommen, umso enttäuschender ist die Aufgabe." Kirsch hatte Glück um Unglück und blieb bei dem Sturz zumindest unverletzt.



Drucker verpasste im Anschluss an den Massensturz den Sprung in die Favoritengruppe und konnte nicht mehr vorne eingreifen. Kurze Zeit später forcierten die Favoriten um van Avermaet im Taaienberg das Tempo und setzten sich mit einer kleinen Gruppen ab. Auch Vanmarcke und Sagan waren dabei. Zunächst holte die Gruppe die Ausreißer des Tages ein und schließlich war nur noch das Trio an der Spitze übrig. Das Peloton hatte zwar bis 10 km vor dem Ziel nur 30'' Rückstand, schaffte den Anschluss aber nicht mehr. Im Sprint behielt van Avermaet einen kühlen Kopf.

Drucker geht die Kraft aus



Drucker fand ehrliche Worte: "Es war ein ordentlicher Tag aber auch kein besonders guter. Nach dem Sturz kämpfte ich lange um den Anschluss und hatte dann am Molenberg nicht mehr die nötigen Reserven, um mich der Konterattacke anzuschließen. Ich hatte viele Kérner verbrannt."



Bei den Frauen setzte sich Lucinda Brand (Sunweb) mit 15'' Vorsprung auf ihre niederländischen Landsfrauen Chantal Blaak (Boels) und Annemiek van Vleuten (Orica) durch. Christine Majerus (Boels) hatte als 23. einen Rückstand von 2'37''.