(bob) - Erste Niederlage für die Luxemburger Volleyball-Frauen im Novotel-Cup in der Coque: In der Auftaktpartie unterlagen Mach und Co. Albanien mit 0:3. Die Gastgeber zeigten gegen die favorisierten Gäste zwar über weite Strecken eine gute Leistung, letztlich unterlag das Team von Trainer Detlev Schönberg allerdings mit 24:26, 28:30 und 24:26.

Im ersten Durchgang hätte die Mannschaft um Kapitänin Frisch durchaus in Führung gehen können, die Luxemburgerinnen vergaben allerdings einen Satzball.

Das Männerteam trifft ab 20.30 Uhr auf Deutschlands U21-Auswahl.