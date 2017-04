(jot) - Der FC Metz um Chris Philipps hat die große Überraschung um ein Haar verpasst. Die Lothringer unterlagen Paris SG in einer Nachholbegegnung des 31. Spieltags in der Ligue 1 mit 2:3. Metz lag nach Gegentreffern durch Cavani (33.') und Matuidi (36.') vor heimischer Kulisse bereits mit 0:2 in Rückstand, ehe Jouffre (78.') und Diabaté (88.') für die Heimmannschaft ausglichen.

Kurz nach dem 2:2 scheiterte Jouffre mit einem Freistoß an der Querlatte. Es wäre das 3:2 für Metz gewesen. Quasi im Gegenzug erzielte Matuidi in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Gäste.



Philipps kam über die gesamte Spielzeit im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.