(tom) - Basketballer Thomas Grün bekommt sehr kurzfristig einen in Trier nicht ganz unbekannten Teamkollegen. Mit dem kanadischen Power Forward Jermaine Bucknor holen die Römerstrom Gladiators Trier quasi über Nacht den Publikumsliebling aus den Saisons 2012 bis 2014 zurück an die Mosel. Die Jahre dazwischen verbrachte der heute 33-jährige Power Forward bei Belfius Mons-Hainaut (2015/2016) in Belgien sowie dem argentinischen Klub Olimpico LB (2016).



In Trier ersetzt Bucknor den unter der Woche freigestellten Ryan Nicholas. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Pro-A-Saison.



Die Gladiators belegen derzeit Platz acht der zweithöchsten deutschen Spielklasse ProA. Am Wochenende erwartet die Mannschaft von Thomas Grün den Tabellenzweiten aus Crailsheim in der Trierer Arena. Jermaine Bucknor wird für diese Partie allerdings noch nicht spielberechtigt sein.



Bucknor soll die Stimmung heben



Neben dem sportlichen Aspekt dürfte die am Freitag verkündete Verpflichtung vor allem eine für die Ticketkasse gewesen sein. Bucknors Präsenz auf und neben dem Parkett könnte den Zuschauerschnitt und auch die Stimmung im Umfeld merklich heben.



Mitte Januar war der neue Manager der Gladiators, Alexander Meilwes, nach nur vier Wochen von seinem Amt zurückgetreten, über die näheren Umstände war nichts zu erfahren. Seine Position sei übergangsweise durch eine Studentin besetzt worden, hieß es zunächst gegenüber dem "Trierischen Volksfreund". Die Zeitung hatte zudem über eine "eklatant große Lücke im Etat" berichtet.



