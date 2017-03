Von Laurent Schüssler

"Wenn wir die gleiche Leistung bringen wie am Samstag gegen Frankreich, werden wir das Spiel gegen die Kapverden gewinnen." Nationaltrainer Luc Holtz lehnt sich selten so weit aus dem Fenster wie bei der Pressekonferenz am Montag im Mannschaftshotel. Im vierten Vergleich mit dem Afrika-Vertreter soll nach drei Unentschieden endlich der erste Sieg her. Holtz warnt aber auch: "Wenn wir nicht an diese Leistung anknüpfen können, dann wird es schwer." Spielbeginn ist am Dienstag um 20 Uhr.



Die Kapverden sind zwar kein fußballerischer Schwergewicht, stehen in der Weltrangliste aber immerhin auf Position 77 und sind damit ungleich besser klassiert als Luxemburg (135.). "Wir müssen unseren Leistungen endlich auch Resultate folgen lassen", gibt auch Stürmer Bensi zu verstehen. "Das klappte in der Vergangenheit leider zu oft nicht."

Der Lucemburger Nationaltrainer muss am Dienstabend nicht nur auf den verletzten Stammtorwart Moris verzichten, sondern ebenfalls auf Innenverteidiger Chanot, der bereits in die USA zurückgekehrt ist. "Das war zwischen mir, Maxime und dem Verein abgesprochen", gibt Holtz gleich Entwarnung. Wer Chanot in der Abwehr ersetzen soll, ließ er noch offen. Er habe mehrere Alternativen. Ins Detail wollte er aber nicht gehen. Im Fall von Moris erwartet man für Mittwoch eine genauere Diagnose.



Torwart Ralph Schon kommt gegen die Kapverden zu seinem dritten Länderspiel.

Foto: Ben Majerus

Die Vorbereitung auf das Spiel sei schwierig gewesen, da man nur wenige Tage zur Verfügung hatte und zudem kaum Informationen über den Gegner habe, so Holtz weiter. Man werde sich also umso mehr auf das eigene Spiel konzentrieren. Die eine oder andere Änderung in der Mannschaftsaufstellung ist zu erwarten. Er sei zuversichtlich, dass die Spieler die Begegnung genauso konzentriert angehen werden wie die Partie gegen Frankreich."Die ganze Gruppe ist auf dieses Spiel fokussiert", berichtete auch Bensi. "Ein Länderspiel ist stets etwas Besonderes. Ganz gleich der Gegner."



Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, erfährt auf unserem Liveticker (Dienstag ab 19.45 Uhr) alles Wissenswerte, was in Hesperingen auf und neben dem Spielfeld passiert.



Da die Auffahrt zum Hesperinger "Stade Alphonse Theis"für nicht akkreditierte Personen gesperrt ist, hat der Verband Busse eingesetzt, die vom P+R Bouillon, Kockelscheuer (über P+R Sud) und Frisingen ab 17.30 Uhr nach Hesperingen fahren und die Zuschauer nach Spielende auch wieder zurückbringen.

Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Schon, Jans, Martins, Malget, Carlson, Mutsch, Philipps, Gerson, Rodrigues, Joachim, Turpel.