(DW) - Erneuter schwerer Rückschlag für Nationaltorhüter Anthony Moris: Der Fußballer hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird für sechs bis acht Monate ausfallen. Moris war im WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 25. März im Stade Josy Barthel mit dem Franzosen Antoine Griezmann zusammengeprallt und wurde in der 20.' verletzt ausgewechselt.

Der 26-Jährige wurde immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Bereits im April 2015 hatte er sich einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen.

Moris wird damit auch die WM-Qualifikationspartien gegen die Niederlande am 9. Juni, gegen Weißrussland am 31. August sowie gegen Frankreich am 3. September verpassen. Auch für die Partien in Schweden (7. Oktober) und gegen Bulgarien (10. Oktober) wird es eng. Seinen Platz nimmt wohl Ralph Schon ein.