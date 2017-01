(jot) - Von Donnerstag bis Samstag hat der Luxemburger Nationalspieler Enes Mahmutovic ein Probetraining bei der U23 des englischen Traditionsvereins Aston Villa absolviert.



"Die Bedingungen und Infrastrukturen sind bei Aston Villa auf höchstem Niveau. Es war eine schöne Erfahrung. Ich habe auch eine gute Leistung im Training gebracht", lautete das Fazit des 19-Jährigen.

Der Fola-Verteidiger wird aber vorerst nicht ins Ausland wechseln. "Enes wird zunächst mal seinen Schulabschluss in Luxemburg machen. Im Sommer setzen wir uns dann an einen Tisch und beraten, was das Beste für Enes ist", erklärte Berater Shukri Asllan.