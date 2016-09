(dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Urteilsverkündung im Dopingfall Maria Sharapova noch einmal verschoben. Statt am 19. September soll die Entscheidung nun erst in der ersten Oktober-Woche bekannt gegeben werden, wie der CAS am Dienstag mitteilte.



Die Weltklasse-Tennisspielerin Sharapova war nach ihrem positiven Dopingbefund vom Weltverband ITF Anfang Juni für zwei Jahre gesperrt worden und war vor den CAS gezogen. Ursprünglich wollte die höchste juristische Sportinstanz spätestens bis zum 18. Juli über eine mögliche Revision entscheiden.

Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Sharapova hatte Anfang März öffentlich gemacht, dass sie im Januar bei den Australian Open in Melbourne positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden war.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte das Mittel zum 1. Januar 2016 auf die Dopingliste gesetzt. Es handelt sich bei Meldonium um ein Herzmedikament, das auch die Regeneration verbessern soll.