(dpa) - Gut zwei Wochen nach der Messerattacke auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova verläuft der Heilungsprozess bei der tschechischen Tennisspielerin wie erwartet und ohne Komplikationen. Das sagte ihr Sprecher Karel Tejkal der tschechischen Agentur CTK zufolge gestern.



Die Weltranglistenelfte glaube fest daran, dass sie zum Tennis zurückkehren werde. Dies wird aber voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein. „Petra bewegt schrittweise die Finger, wartet auf die Herausnahme der Fäden und beginnt allmählich mit dem Konditionstraining, damit der Körper auf die Belastung vorbereitet ist“, sagte der Sprecher der 26-Jährigen.



Die Finalistin der vergangenen „BGL BNP Paribas Luxembourg Open“ hatte am 20. Dezember eine schwere Schnittwunde an ihrer linken Schlaghand erlitten, als sie in ihrer Wohnung in Prostejov von einem Einbrecher überfallen wurde. Der Tennisclub der Stadt hat nun eine Belohnung von 100 000 Kronen (3 700 Euro) für Hinweise ausgeschrieben, die zur Ergreifung des Täters führen.