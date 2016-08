(tom/afp) - Gerard Lopez hat den Bieterwettstreit um Olympique Marseille offenbar verloren. Am Montagnachmittag gaben die bisherige Besitzerin des Clubs, Margarita Louis-Dreyfus und der Bürgermeister von Marseille, Jean-Claude Gaudin, bekannt, dass der amerikanische Geschäftsmann Frank McCourt das Rennen gemacht habe.

Frank McCourt war bis 2011 Eigentümer der L.A. Dodgers.

Foto: Reuters

McCourt war bis 2011 Eigentümer des Baseballclubs L.A. Dodgers, nach seinem langwierigen Scheidungsprozess konnte er das Team aber nicht mehr finanzieren und verkaufte es 2012 an ein Konsortium um Basketball-Legende Magic Johnson für über zwei Milliarden Dollar. Französischen Medienberichten zufolge McCourt über 40 Millionen Euro für Olympique Marseille geboten haben.



"Exklusive Verhandlungen" mit McCourt



In trockenen Tüchern sei der Deal allerdings noch nicht: Louis-Dreyfus sei mit McCourt in "exklusive Verhandlungen" eingetreten. "Es ist ein Prozess im Gang, der bis zum Abschluss der Transaktion mehrere Wochen dauern wird", so McCourt am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus von Marseille. Gegenüber der franzäsischen Sportzeitung "L'Equipe" sprach McCourt von einem "langfristigen Engagement für meine Familie und mich". Er schaue weit in die Zukunft und wünsche sich, dass eines Tages eines seiner Kinder den Club übernimmt.



McCourt (M.) mit Margarita Louis-Dreyfus.

Foto: La Provence

Margarita Louis-Dreyfus nannte McCourt "die beste Wahl für OM" und kündigte an, einen kleinen Anteil am Club behalten zu wollen.



Lopez dementierte nicht

Louis-Dreyfus, die den Club von ihrem 2009 verstorben Ehemann Robert Louis-Dreyfus geerbt hatte, empfand den Luxemburger Gerard Lopez demzufolge nur als zweitbeste Wahl. In den französischen Medien wurde zwischenzeitlich gar ein Mitglied des Aufsichtrates von Olympique Marseille zitiert, das Lopez einen "Komiker" nannte - es habe nie ein ernstzunehmendes Angebot gegeben.

Lopez selbst dementierte nie, dass er am Kauf interessiert sei, sagte aber gegenüber "L'Équipe": „Es ist noch nichts unterschrieben. Weder mit dem Verkäufer, noch mit einem Trainer. Diese Gerüchte sollten nicht weiter gestreut werden, denn sie schaden dem Club und dessen Zukunft. Meine Partner und ich haben nie mit der Presse gesprochen, weil wir den Verein, die Zuschauer und die aktuelle Besitzerin respektieren."