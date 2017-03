(DW) - Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einer kleinen Geste an den verletzten Luxemburger Torhüter Anthony Moris gedacht. Dieser hatte sich in der WM-Qualifikationspartie gegen Frankreich am 25. März einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird mindestens sechs Monate ausfallen.



Als der französische Verband von der Verletzung hörte, zögerte er nicht lange und schickte Moris das Trikot seines Gegenübers Hugo Lloris zu, das von dem Toptorhüter selbst sowie seinen zwei Kollegen im französischen Team, Alphonse Arela und Benoît Costil, signiert wurde. Außerdem sind darauf Genesungswünsche vermerkt.

"Wir wollen dich wissen lassen, dass du unsere Sympathien und unsere Unterstützung hast", schrieben Lloris und Co. in einem beigelegten Brief an Moris.



"Ganz große Klasse von der französischen Mannschaft und Hugo Lloris", freute sich der Luxemburger bei Instagram. Eine Geste, die der 26-Jährige in dieser schweren Zeit zu schätzen weiß.

Klasse van @equipedefrance en Hugo Lloris. Zij steken Anthony Moris een hart onder de riem na zijn kruisbandblessure #kvmechelen pic.twitter.com/frM9IgeoVh — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) 31. März 2017