(DW) - Es war eine absolute Schocknachricht. Der Dortmunder Mannschaftsbus wurde am Dienstagabend vor der Abfahrt zum Stadion, in dem das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Monaco angepfiffen werden sollte, von drei Bombenexplosionen erschüttert.



Dabei wurde Innenverteidiger Marc Bartra an der Hand verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Partie, die im Dortmunder Signal Iduna Park ausgetragen werden sollte, wurde anschließend abgesagt und auf Mittwoch (18.45 Uhr) verlegt.



Die Spieler waren in Sicherheit. Doch wie fühlten sich die Zuschauer im Stadion? „Es war natürlich eine bedrückte Stimmung, auf der Tribüne haben wir alle miteinander geredet“, berichtete Adon Wampach am Dienstagabend.



Dortmunds Innenverteidiger Marc Bartra wurde bei den Explosionen verletzt.

Foto: AFP

Der 49-Jährige war mit 36 anderen Mitgliedern des Luxemburger Fanclubs „BVB.lu“ angereist, um das Spiel vor Ort zu verfolgen. „Die Atmosphäre im Stadion war sehr kollegial. In meinem Umkreis hat allerdings eine Person Panik bekommen und wollte so schnell wie möglich aus dem Stadion raus. Ich habe ihr dann erklärt, dass der sicherste Platz wohl im Stadion ist.“

Ich frage mich, was am Mittwoch anders sein soll. So schnell bekommen die Spieler das nicht aus dem Kopf.“

Natürlich dachten viele Fans gleich an einen terroristischen Akt, waren auch dadurch beunruhigt. Sie wussten nicht, was sie außerhalb des Stadions erwarten würde und ob eventuell noch andere, ähnliche Anschläge im Rahmen der Partie verübt werden könnten.



Auch die Spieler dachten daran, dass noch mehr passieren könnte. „Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt, wer konnte, hat sich auf den Boden gelegt“, schildert Torhüter Roman Bürki, der in der hintersten Reihe neben dem verletzten Bartra saß, die Situation aus dem Mannschaftsbus gegenüber „blick.ch“. „Wir wussten nicht, ob noch mehr passiert.“ Die Spieler seien alle geschockt gewesen, an Fußball habe danach keiner gedacht.



Wampach: "Die Situation wurde gut gehandhabt"



Laut Wampach trugen die Verantwortlichen dazu bei, dass die rund 66 000 Fans im Stadion nicht noch aufgewühlter waren. „Die erste Meldung vom Zwischenfall kam über die BVB-App. Da waren wir noch nicht im Stadion. Drinnen wurde auf den Bildschirmen bereits angezeigt, dass etwas vorgefallen ist. Von Bomben und Explosionen war aber von offizieller Seite im Stadion keine Rede. Übers Internet erfährt man so etwas natürlich trotzdem. Auch der Stadionsprecher hat genau den richtigen Ton getroffen und dazu beigetragen, dass die Leute Ruhe bewahrt haben.“



Etwa 30 Minuten vor Anpfiff: Im Stadion warteten die Fans auf Neuigkeiten.

Foto: Adon Wampach

Lob hatte Wampach auch für die Fans des Gegners AS Monaco übrig. Doch zunächst war er erzürnt. „Die Monegassen haben angefangen, Fanlieder zu singen. Das wurde mit einem Pfeifkonzert gekontert. Als sie aber wussten, was passiert war, zeigten sie mit ,Dortmund, Dortmund‘-Gesängen ihr Mitgefühl.“ Nachdem die Spielabsage vom Stadionsprecher verkündet wurde, wurden die Fans gebeten, noch 30 Minuten im Stadion zu bleiben. Doch alle wollten schnellstmöglich nach Hause. „Die Ordner haben uns nicht daran gehindert, das Stadion zu verlassen. Die Situation wurde vom Verein gut gehandhabt.“



Dass die Partie abgesagt wurde, war für den BVB-Fan die richtige Entscheidung. Doch so leicht stecken die Spieler das nicht weg, das weiß auch Wampach. „Ich frage mich, was am Mittwoch anders sein soll. So schnell bekommen die Spieler das nicht aus dem Kopf.“ Als die Spielabsage offiziell war, rief der Fanclub seine Mitglieder dazu auf, sofort zum Bus zurückzukehren. „Die Stimmung war natürlich bedrückt. Schließlich hatten wir uns alle auf die Partie gefreut.“



Der Fanclub wird heute nicht mehr mit einem Bus nach Dortmund fahren. Viele der Mitglieder können nicht noch zusätzlichen Urlaub nehmen. Einige werden sich allerdings mit Fahrgemeinschaften wieder auf den Weg machen, um ihr Team zu unterstützen.

Nach der Partie halfen die Heimfans den Monaco-Anhängern. Unter dem Hashtag #bedforawayfans boten Dortmunder auf Twitter Schlafplätze für die Monegassen an, die für die heutige Partie noch vor Ort bleiben wollten.