(jot) - Nach nur einem Jahr in der Moto2-Klasse verabschiedet sich Sponsor Leopard um Unternehmer Flavio Becca wieder. Leopard wird in der kommenden Saison nur noch in der Moto3-Klasse aktiv sein. In der abgelaufenen Saison tat sich Leopard Racing in der Moto2-Klasse schwer. Der Portugiese Miguel Oliveira war auf Rang 21 bester Fahrer des Teams.

In der Moto3-Klasse lief es dagegen besser. In dieser fuhr der Spanier Joan Mir immerhin auf Rang fünf der Gesamtwertung. Leopard war zur Saison 2015 in der Klasse Moto3 in den Motorradsport eingestiegen.