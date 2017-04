Interview: Andrea Wimmer

Arno Bonvini ist einer der dienstältesten Trainer der BGL Ligue. Derzeit ist er in seiner fünften Saison bei US Mondorf, die er 2014 in die BGL Ligue und zwei Spielzeiten später ins Pokalfinale führte. Nun ist die Mannschaft sogar ein Kandidat für den Einzug in den europäischen Wettbewerb.



Im Interview erklärt der 41-jährige Trainer, weshalb er trotzdem vorsichtig bleibt und warum er sich vor der Winterpause selbst infrage stellte ...