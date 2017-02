(bob) - Wenn Annalena Mach in der Startformation steht, läuft es beim VC Wiesbaden hervorragend. Am Mittwochabend landeten die Spielerinnen von Trainer Dirk Groß gegen den Bundesliga-Tabellenführer Palmberg einen echten Coup. Mach und Co. setzten sich mit 3:2 (19:25, 13:25, 25:19, 27:25, 15:12) durch - obwohl die Wiesbadenerinnen mit 0:2 in Rückstand lagen.



Doch der VCW kämpfte sich zurück und hatte am Ende das nötige Glück auf seiner Seite. "Nach dem zweiten verlorenen Satz hatten wir in der Zehnminutenpause Gelegenheit, an kleinen Stellschrauben zu drehen - und das hat funktioniert", erklärte Groß.

Sonderlob für Mach



Das Team der Luxemburger Nationalspielerin ist nun seit vier Heimspielen ungeschlagen. Zudem setzte sich der Club erst am vergangenen Sonntag gegen Stuttgart durch.



Bereits dort durfte Mach auf der Diagonalposition beginnen. Der Trainer hatte dann auch ein Lob für sie und ihre Mitspielerin Dora Grozer übrig: "Beide haben mir gefallen und viele Punkte gemacht."

Dennoch bleibt den Spielerinnen nur wenig Zeit zur Freude: Bereits am Sonntag trifft das Team in Münster auf den Tabellenfünften (31 Punkte) und direkten Konkurrenten. Wiesbaden belegt derzeit mit 29 Punkten den siebten Rang.