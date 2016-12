(sid) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Ana Ivanovic hat ihren Rücktritt vom Profitennis erklärt. Die 29-Jährige, die seit August mit dem deutschen Fußballer Bastian Schweinsteiger verheiratet ist, teilte ihre Entscheidung am Mittwochabend in einem Video bei Facebook mit. Als Grund führte die Serbin körperliche Defizite aufgrund von Verletzungen an, die es ihr nicht mehr erlaubten, auf höchstem Niveau Tennis zu spielen.

2008 gewann Ivanovic die French Open und führte in jenem Jahr insgesamt zwölf Wochen lang die Weltrangliste an. 2016 bestritt sie lediglich 31 Matches (15 Siege) und beendete die Saison bereits im August vorzeitig aufgrund einer Handgelenkverletzung.



Bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer ging sie insgesamt sieben Mal an den Start. 2007 holte sie sich sogar den Titel.