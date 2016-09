(LS) - Da hat sich die FLF ein Kuckucksei ins eigene Nest gelegt, als sie die Begegnungen des siebten Spieltages der BGL Ligue wegen der Abstellung der Nationalspieler vor den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Schweden und in Weißrussland (am 7. bzw. 10. Oktober) zwei Tage nach vorne verlegte, nämlich auf den 30. September. Am gleichen Abend hat der nationale Verband nämlich auch zur „Nacht des Fußballs“ nach Mamer geladen. Hier werden u. a. der Fußballer des Jahres und der beste Torschütze der abgelaufenen Saison ausgezeichnet.



Um alles unter einen Hut zu bekommen, entschied die FLF nun, die Spiele am Freitag bereits auf 19.15 anzusetzen und den offiziellen Teil in Mamer erst um 22 Uhr zu beginnen. So soll allen Spielern und Vereinsvertretern ein rechtzeitiges Erscheinen bei dieser Gala ermöglicht werden.



Jetzt haben sich aber die in der LFL (Lëtzebuerger Football Ligue) zusammen geschlossenen Clubs quer gestellt. Unseren Informationen zufolge verlangen sie (aus ersichtlichen Gründen), dass die Spiele am Freitag erst um 20 Uhr angepfiffen werden. Zudem soll eine Begegnung am Donnerstag ausgetragen werden, eine andere am Samstag.

Eigentlich hat die FLF keine Handhabe, um diese Bitten nicht zu akzeptieren. Fakt ist aber, dass jene Vereine, die am Freitag ab 20 Uhr spielen, nicht mehr rechtzeitig zur Veranstaltung in Mamer eintreffen. Rund einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung der FLF – mit teilweiser Wahl der Vorstandsmitglieder – sitzt man in Monnerich vor einem hausgemachten Problem.