(jot) - Maxime Chanot hat sich so langsam einen Namen in der internationalen Fußballwelt gemacht. Auf der Internetseite des Fußball-Weltverbands FIFA ist nun ein Porträt des Innenverteidigers mit dem Titel "Vom Nebendarsteller zum Helden" erschienen.

Chanot schwärmt in den höchsten Tönen von den Bedingungen beim Verein New York City FC, bei dem er u. a. mit Andrea Pirlo und David Villa unter den Anweisungen von Trainer Patrick Vieira trainiert. "Ich lerne jeden Tag von diesen Spielern und diesem Trainer, die eine außergewöhnliche Karriere haben. Besonders hat mich beeindruckt, wie hart sie arbeiten. Sie sind als Erste beim Training und gehen fast immer als Letzte. Trotz ihres Talents zeigen sie, dass man es ohne harte Arbeit nicht schafft. Wenn man Spitzenniveau erreichen will, muss man beides kombinieren. Diese Spieler sind perfekte Beispiele dafür. Heute lebe ich, wovon ich immer geträumt habe. Und dies alles, weil ich als Kind angefangen habe, Fußball zu spielen."



Chanot macht keinen Hehl daraus, dass es in seiner Karriere nicht immer nach oben ging: "Meine Karriere verlief ein wenig untypisch. Der Start war schwierig und es hat gedauert, bis ich eine Umgebung gefunden hatte, um Fahrt aufzunehmen. Doch heute habe ich zu Konstanz gefunden, und nur das ist wichtig." Man dürfe nie die Geduld verlieren.



Intime Details



Im Porträt erfährt man auch einige intime Details über Chanot. Im Alter von fünf Jahren verlor er seinen Vater. In seiner Jugend gab es Probleme mit seiner Disziplin. In den Ausbildungszentren von Nancy und später Reims brachten ihm diese eine Menge Ärger ein. Bei Gueugnon in Frankreich musste er um seine Existenz kämpfen: unbezahlte Gehälter, prekäre Situation. Er sah sich gezwungen, seine Wohnung zu vermieten und ins Ausbildungszentrum zurückzuziehen, um einige Euro zu sparen.



Der Durchbruch von Chanot erfolgte beim belgischen Zweitligisten White Star Brüssel in der Saison 2011/2012. Nach weiteren Stationen bei den Erstligisten Beerschot und Courtrai erfolgte im Sommer vergangenen Jahres der Wechsel zu New York City FC.



"Luxemburg fehlt eine Perle"



Chanot nutzte das Gespräch mit fifa.com auch, um Werbung für die Luxemburger Nationalmannschaft zu betreiben: "Es ist schade, dass sich unsere Leistungen nicht in den Ergebnissen widerspiegeln. In der WM-Qualifikation haben wir nur einen Punkt und die Menschen, die unsere Spiele nicht sehen, werden denken, dass Luxemburg die kleine Mannschaft geblieben ist. Wir verdienen es nicht, nur auf diese Punktzahl reduziert zu werden."

Er hat zwei Ursachen ausgemacht, warum es noch nicht so viele positive Ergebnisse gibt: "Was uns fehlt, ist ein wenig mehr Erfahrung und dass die Spieler lernen, mit den starken und schwachen Phasen cleverer zu agieren. Das fällt uns noch schwer. Und vor allem fehlt uns eine Perle - dieser Spieler, der den Unterschied macht und in den wichtigen Momenten trifft."