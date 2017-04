(bob) - Nur sieben Einsätze hat Mario Mutsch in der aktuellen Saison der Super League in der Schweiz auf dem Konto. Zu wenig für den 32-jährigen Nationalmannschaftskapitän. Am Saisonende läuft sein Vertrag beim FC St. Gallen aus - nun steht ein Wechsel nach Luxemburg im Raum.

Wie "l'essentiel" berichtet, hat Progrès Niederkorn bereits ein Angebot abgegeben, sodass es nur noch wenige Details zu klären gäbe. Der Schweizer Erstligist soll Mutsch zwar einen Job im Technischen Stab angeboten haben, der Mittelfeldspieler möchte seine aktive Karriere allerdings offenbar noch nicht beenden. 2012 war der ehemalige Metzer aus Sion nach St. Gallen gewechselt. Für die FLF-Auswahl absolvierte er bislang 93 Länderspiele.

Neben Niederkorn zeigten allerdings auch noch andere Teams aus der BGL Ligue Interesse am Routinier, der bei Nationaltrainer Luc Holtz immer noch eine wichtige Rolle spielt. Nach aktuellem Stand sagt ihm das Angebot des Clubs von Präsident Fabio Marochi jedoch offenbar am meisten zu.



Mutsch selbst war am Dienstag nicht zu erreichen. Gegenüber "tagblatt.ch" äußerte er: "Ich habe einen Vertrag beim FC St.Gallen, den ich erfüllen werde. Über Gerüchte, was danach geschehen wird, will ich mich nicht äußern."