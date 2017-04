(bob) - Im Laufe einer Tenniskarriere gibt es viele Höhepunkte: Partien bei Grand Slams, Siege bei Turnieren oder - wie in diesem Fall - ein Duell mit der besten Spielerin der Welt. Für Mandy Minella ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (Luxemburger Zeit) wieder so weit. Die 31-Jährige trifft in der zweiten Runde des Hartplatzturnieres im mexikanischen Monterrey auf Angelique Kerber.

Kerber, die im vergangenen Jahr mit Siegen bei den Australian Open und den US Open auf sich aufmerksam machte, hatte zuletzt allerdings Probleme. In Miami scheiterte sie im Viertelfinale, zuvor in Indian Wells bereits im Achtelfinale. Im Jahr 2017 wartet sie noch auf einen Turniersieg.

Und dennoch thront die 29-jährige Deutsche weiterhin an der Spitze der Tenniswelt. Für Minella ist es allerdings nicht das erste Mal, dass sie auf eine Nummer eins trifft. In Wimbledon trat sie 2013 gegen Serena Williams an - und unterlag mit 1:6, 3:6.



Obwohl die Chancen gegen Kerber deutlich besser stehen als beim Grand Slam gegen die US-Amerikanerin, wird Minella nicht mit einem Weiterkommen rechnen. Doch auch im Falle einer Niederlage wird es für Minella wohl ein Spiel, das sie ewig in Erinnerung behalten wird.

Fast 20 Millionen US-Dollar



Ein Blick auf die Statistik zeigt nämlich, wie groß der Unterschied zwischen beiden Tennisspielerinnen ist. Während Minella, die derzeit Rang 68 der Weltrangliste belegt, in ihrer Laufbahn bislang 1,4 Millionen US-Dollar einnahm, kommt die zwei Jahre jüngere Kerber auf 19,8 Millionen US-Dollar. Die Linkshänderin aus Bremen musste jedoch ebenfalls lange auf den endgültigen Durchbruch warten. Erst seit 2012 zählt sie zur Tenniselite.



Wie groß der Klassenunterschied auf dem Platz tatsächlich ist, erfahren Sie am Freitagmorgen auf wort.lu. Die Partie findet in der Nacht um 4 Uhr (Luxemburger Zeit) statt.