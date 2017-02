(jot) - Der FC Metz hat in der französischen Ligue 1 einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gelandet. Die Mannschaft von Trainer Philippe Hinschberger besiegte den direkten Konkurrenten Dijon mit 2:1.



Chris Philipps kam über die gesamte Spielzeit im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und sah in der 43.' die Gelbe Karte. Sarr hatte die Lokalmannschaft in der 46.' in Führung gebracht. Nachdem Gästespieler Lotiès in der 60.' des Feldes verwiesen worden war, erhöhte Winter-Neuzugang Diabaté in der 66.' auf 2:0.



In der Schlussphase sollte es nach einem Treffer von Varrault (78.') noch einmal spannend werden, doch Metz brachte den Vorsprung letztlich über die Zeit.