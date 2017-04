(DW) - Es ist mit die beste Saison seiner Karriere. Alejandro Valverde (E/Movistar) kann seinem Palmarès einen weiteren wichtigen Sieg hinzufügen. Der Spanier setzte sich beim Radsportmonument Liège-Bastogne-Liège durch.

In einer spannenden Schlussphase des 259 km langen Ardennenklassikers mit zahlreichen Anstiegen und Attacken, schaffte es eine etwa 30-köpfige Gruppe bis an den Fuß der Schlusssteigung. Mit dabei waren alle Favoriten.

Der Ire Daniel Martin (Quick-Step) war der erste, der im letzten Kilometer die Entscheidung suchte. Die Attacke hatte es wahrlich in sich, doch ein Fahrer ist aktuell eben nicht zu schlagen: Valverde fuhr an Martin heran, der nicht mal mehr um den Sieg mitsprinten konnte und sich wie bereits bei der Flèche Wallonne am Mittwoch mit Rang zwei hinter Valverde begnügen musste. Dritter wurde Michal Kwiatkowski (PL/Sky) mit 3'' Rückstand.

Erstmals seit 2002 war kein Luxemburger beim dritten und letzten Teil der Ardennentrilogie am Start.

Jubel im Majerus-Team



Christine Majerus und ihr Boels-Team haben bei der ersten Frauenausgabe von Liège-Bastogne-Liège einen ganz besonderen Sieg gefeiert. Teamkollegin Anna van der Breggen (NL) setzte sich nach einer Attacke 5 km vor dem Ziel des 135,5 km langen Rennens durch.



Damit hat sie das Triplé der Ardennenklassiker geschafft, behauptete sie sich doch bereits beim Amstel Gold Race und der Flèche Wallonne. Zweite wurde ihre britische Teamkollegin Elizabeth Deignan mit 17'' Rückstand, Katarzyna Niewiadoma (PL/WM3) belegte Rang drei (auf 19'').

Majerus fuhr als 66. mit 9'18'' Rückstand ins Ziel. „Ich bin zufrieden mit meiner geleisteter Arbeit für die Mannschaft. Ich hatte gute Beine und konnte den Besten bis 20 km vor dem Ziel folgen“, so Majerus. Chantal Hoffmann (Lotto Soudal) gab das Rennen vorzeitig auf.