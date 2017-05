(DH) - La soirée de samedi a été propice aux professionnels luxembourgeois puisque Chris Philipps, avec Metz, Laurent Jans, avec Waaasland-Beveren, et Aurélien Joachim, avec le Lierse, ont connu la victoire.

Le FC Metz a obtenu son maintien en empochant les trois points sur la pelouse de Lille (2-0). Chris Philipps a participé au succès des Messins. Le milieu de terrain international a disputé le dernier quart d'heure en remplaçant Georges Mandjceck, auteur de l'ouverture du score, dans le 4-2-3-1 mis en place par Philippe Hinschberger.

Toujours côté messin, mais en match amical, Vincent Thill a joué avec l'équipe de CFA 2 contre le RFC Seraing. Le club belge s'est imposé 2-1 et le jeune international luxembourgeois a disputé toute la rencontre.

Dans le groupe A des play-offs II du Championnat de Belgique, à l'occasion de la septième journée, le Lierse, vainqueur 2-1, est venu contrecarrer les plans de l'Union Saint-Gilloise qui comptait profiter de la déconvenue du FC Malines face au Waasland-Beveren de Laurent Jans.

Le Lierse (10 points) grâce cette victoire recolle à l'Union alors que Saint-Trond qui a battu le Standard 1-0 est revenu à la hauteur de Malines (13 points).

Waasland-Beveren, de son côté, s'est donc imposé 3-1 à Malines. Gano (30e et 70e) et Cools (90e) ont marqué pour Waasland-Beveren. Malines avait égalisé grâce à un but contre son camp de Moren (67e).

Aurélien Joachim a disputé toute la rencontre à la pointe de l'attaque des Lierrois tout comme Laurent Jans, à son habituel poste de latéral droit, de Waasland-Beveren.

En troisième ligue allemande, pour le compte de la 36e journée, le FSV Francfort a fait match nul (1-1) sur la pelouse du FC Magdebourg. Maurice Deville n'était pas dans le cadre de Francfort.

En ligue régionale ouest (32e journée), Schalke 04 II a été tenu en échec par le SC Verl (0-0). Florian Bohnert est resté sur le banc.