(DW) - Besondere Ehre für Yonas Kinde: Der in Luxemburg ansässige Leichtathlet hat bei den Laureus Sports Awards in Monte Carlo den aktuell größten Star der Leichtathletikszene, Usain Bolt, getroffen. Aber auch andere Sportgrößen waren dabei.



Auf einem Selfie, das der jamaikanische Sprinter selbst gepostet hatte, war Kinde u. a. neben Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (D), Leicesters Fußballmeistertrainer Claudio Ranieri (I), dem größten Olympioniken aller Zeiten Michael Phelps (USA) und Fürst Albert von Monaco zu erkennen.



Bei Facebook postete Kinde selbst ein Foto mit Bolt, der deutlich größer als der Noch-Äthiopier ist. "Was für ein wundervolles Treffen", schrieb Kinde hinzu.

Dieses Bild mit Usain Bolt (2.v.r.) postete Yonas Kinde (2.v.l.) bei Facebook.

Foto: Facebook/Yonas Kinde

Bolt wurde denn auch als Weltsportler des Jahres ausgezeichnet. Bei seiner vierten Auszeichnung ließ er u. a. Basketballer LeBron James und Fußballer Cristiano Ronaldo hinter sich. Sportlerin des Jahres wurde US-Turnerin Simone Biles.

Auch Kinde wurde geehrt. Der Äthiopier, der schon bald die Luxemburger Nationalität annehmen will, bekam mit seinen Kameraden vom Flüchtlingsteam den "Sport for Good Award". Die Mannschaft bestehend aus Flüchtlingen hatte an den Olympischen Spielen 2016 in Rio teilgenommen.