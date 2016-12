(LW) - Mario Mutsch und der FC St. Gallen befinden sich derzeit in der Winterpause. Der 32-jährige Nationalmannschaftskapitän ist deshalb zu Besuch in Luxemburg und war am Dienstag bei eingem Lehrang in Wintger. Die Pupilles kamen dabei voll auf ihre Kosten, denn Mutsch konnte den Kindern so einige Tipps mit auf den Weg geben.