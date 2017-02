(pg) - Beim internationalen Meeting in Metz hat Charline Mathias am Sonntag zum dritten Mal für diese Saison mit einer Rekordverbesserung zugeschlagen. Nach den 9'29''40 über 3 000 m am 28. Januar in Saarbrücken sowie den 4'17''16 über 1 500 m am Freitag in der Coque eroberte die CSL-Athletin bei ihrem letzten Rennen für diese Indoorsaison die nationale Marke über 800 m. Als Siebte des ungemein stark besetzten Rennens wurde Mathias in 2'04''32 gestoppt und war damit um 2''60 schneller als Martine Nobili (Fola) bei ihrem Rekord am 1. Februar 2014.

Mathias lief das Rennen schnell an (400 m in 60''1), allerdings ohne sich zu überfordern, lag sie doch nach zwei Runden an letzter Stelle. Die Spitze passierte hier in 58''. Auf den letzten 150 m lief die 24-Jährige noch an drei Athletinnen vorbei, um die Ziellinie als Siebte zu passieren. Malika Akkaoui aus Marokko gewann in 2'00''91.