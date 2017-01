(DW/LS) - Der neue Luxemburger Radmeister im Querfeldein heißt Scott Thiltges. Der Fahrer der LG Alzingen setzte sich am Samstag bei den Baggerweihern in Remerschen schnell ab und erreichte bei Temperaturen unter dem Nullpunkt das Ziel mit einem kleinen Vorsprung auf Pit Schlechter (Leopard Development Team) und Gusty Bausch (Velosfrënn Gusty Bruch). Für Thiltges war es der erste Sieg in dieser Wintersaison.



Titelverteidiger Christian Helmig (FCS Cycling) fiel nach dem Start schnell zurück und konnte zu keinem Zeitpunkt in den Titelkampf eingreifen.

Bester Espoir war Luc Turchi (Lotto Kern-Haus). Bei den Frauen siegte erwartungsgemäß Christine Majerus (Boels-Dolmans).

Christine Majerus kam bei den Frauen zu einem ungefährdeten Erfolg.

Foto: Ben Majerus