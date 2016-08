(bob) - Für die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft wird es langsam wieder ernst: Am 2. September (Freitag) absolviert das Team von Trainer Luc Holtz in Riga ein Testspiel gegen Lettland, am 6. September (Dienstag) beginnt die WM-Qualifikation mit einem Auswärtsspiel in Sofia gegen Bulgarien.

Am Donnerstag lud die FLF zur Pressekonferenz in Monnerich. Wie es sich bereits im Vorfeld angedeutet hatte, nutzte Holtz die Gelegenheit, um zu verkünden, dass Jonathan Joubert die Reise nicht mit antritt. Mit 36 Jahren ist für ihn nach 84 Länderspielen möglicherweise Schluss. In Zukunft hütet Anthony Moris den Kasten der Nationalmannschaft. "Wir haben uns gemeinsam über die Zukunft unterhalten und ich habe ihm mitgeteilt, dass es an der Zeit ist, Anthony eine Chance zu geben, weil er bereit dafür ist. Dies mit dem Wissen, dass Jonathan ein gewisses Alter erreicht hat", erklärte Holtz.

Auch Schnell nicht nominiert



Doch der Nationaltrainer wollte nicht ausschließen, dass Joubert in Zukunft zur FLF-Auswahl zurückkehren könnte. "Nach den anstehen Spielen setzen wir uns zusammen und diskutieren, wie es weitergeht." Der F91-Torhüter hätte Holtz mitgeteilt, im Falle eines Ausfalls der neuen Nummer eins einzuspringen.

Auch Tom Schnell wurde nicht nominiert. Mit dem Innenverteidiger führte der Coach ebenfalls ein Gespräch: "Ich habe ihn darüber informiert, dass er nur dabei sein wird, wenn ich mit ihm in der Anfangself plane. So macht es mehr Sinn, einem Nachwuchsspieler eine Chance zu geben."

Bei den kommenden Aufgaben muss die Nationalmannschaft auf die Fola-Akteure Stefano Bensi und Cédric Sacras (beide Fola) verzichten, die beide verletzt sind. Gegen Lettland fehlen zudem Maxime Chanot und Aurélien Joachim. Beide Routiniers absolvieren noch Partien mit ihren Clubs.



Der Luxemburger Kader

Tor: Anthony Moris (Malines/B), Valentin Roulez (Monnerich), Ralph Schon (Strassen)

Abwehr: Dirk Carlson (Titus Petingen), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Ricardo Delgado (Jeunesse), Mathias Jänisch (Differdingen), Laurent Jans (Waasland-Beveren/B), Tom Laterza (Fola), Kevin Malget (F91), Christopher Martins (Lyon/F), Aldin Skenderovic (Titus Petingen)



Mittelfeld: Florian Bohnert (Schalke 04/D), Lars Gerson (Sundsvall/S), Mario Mutsch (St. Gallen/CH), Ben Payal (Strassen), Chris Philipps (Metz/F), Sébastien Thill (Niederkorn), Vincent Thill (Metz/F), Eric Veiga (Braunschweig/D)

Angriff: Daniel da Mota (F91), Maurice Deville (FSV Frankfurt/D), Aurélien Joachim (Lierse/B), David Turpel (F91)