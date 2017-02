En tenant Dudelange en échec lors de la denière jounée du premier tour, le Fola a préservé l'intérêt de la course au titre. Le club doyen a cependant lâché du lest avant et a manqué d'intransigeance derrière. Privés de joker, les Eschois se lancent dans un contre-la-montre de 13 km. Avec deux concurrents à rattraper!