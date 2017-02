Dauphin de Dudelange à mi-parcours, Differdange est dans le coup pour la course au titre. L'équipe que Pascal Carzaniga a reprise en début de saison ne compte que deux points de retard sur le leader et compte bien surfer sur cette vague pour jouer les trouble-fête jusqu'au bout. Sa défense de fer et l'efficacité d'Er Rafik sont deux arguments qui plaident en sa faveur.