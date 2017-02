(DW) - Peter Sagan (SVK/Bora) hat das belgische Eintagesrennen Kuurne-Brüssel-Kuurne (UCI-Kat. 1.HC) gewonnen. Der Weltmeister setzte sich im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe vor Jasper Stuyven (B/Trek) und Luke Rowe (GB/Sky) durch.

Alex Kirsch (Veranclassic) war mit einer der auffälligsten Fahrer des 200,7 km langen Rennens. Nach 70 km schaffte der Luxemburger den Sprung in die sechsköpfige Ausreißergruppe des Tages. Diese wurde allerdings rund 30 km vor dem Ziel von den Favoriten um Sagan eingeholt.

Im Finale war auch Jempy Drucker (BMC) in der großen Favoritengruppe vertreten. Doch weder er, noch ein anderer BMC-Profi schaffte am Ende den entscheidenden Sprung in die Sagan-Gruppe, die 30 km vor dem Ziel entstand.

Die Klassemente der Luxemburger sind noch nicht bekannt.