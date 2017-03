(pg) - Eine Woche nach seinem 16. Platz bei der Hallen-EM in Belgrad hat Bob Bertemes am Sonntag beim „European throwing cup“ in Las Palmas auf Gran Canaria (E) seinen eigenen Luxemburger Kugelstoßrekord im Freien um vier Zentimeter auf 20,18 m verbessert.



Als Sechster dieses Wettbewerbs erreichte der CAB-Athlet diese neue Rekordweite gleich in seinem ersten Versuch. Die Serie von Bertemes: 20,18 m, 19,78 m, 19,64 m, 20,04 m, 19,69 m, 20,15 m.