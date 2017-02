(jg) - Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 54) muss ihre Teilnahme am Europe-Top-16-Turnier in Antibes (F), nach den Team-Europameisterschaften in Luxemburg, in Europa der zweitwichtigste Tischtennis-Wettbewerb des Jahres, krankheitsbedingt absagen.



„Es ist sehr ärgerlich, dass ich nicht teilnehmen kann“, bedauert die Top-16-Siegerin der Jahre 1996, 1997 und 1998. „In der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres, vor allem bei den Olympischen Spielen und den Europameisterschaften, hatte ich gute Resultate. Ich bin mir sicher, dass ich auch in Antibes einigen Topspielerinnen das Leben schwer gemacht hätte.“

Die Veranstaltung in Antibes beginnt am Freitag, die Endspiele werden am Sonntag ausgetragen.