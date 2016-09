Die Länderspielreise der Luxemburger Nationalmannschaft ist vorbei. Nach einer Woche, zwei Niederlagen und sieben Gegentreffern treten Joubert und Co. die Heimreise an. Bei der 1:3-Niederlage gegen Lettland sowie dem 3:4 zum WM-Qualifikationsauftakt gegen Bulgarien gab es gute Momente, doch auch der Rückfall in alte Muster bleib der FLF-Auswahl nicht erspart.



Nationaltrainer Luc Holtz zeigt sich nach den Auftritten zufrieden und spricht von mangelndem Glück ...