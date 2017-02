Tom Laterza kassierte am Sonntag in Mondorf seinen vierten Platzverweis in der laufenden Spielzeit. Dass der 24-Jährige kein Unschuldslamm ist, sollte jedem Fußballfan bekannt sein, doch mittlerweile muss der Fola-Akteur mit einem Status umgehen, der ihm das Ausleben seiner Leidenschaft kaum noch ermöglicht. Der Verein hat am Dienstagabend eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sich Fola klar zum Vorfall äußert, und die Entscheidung kritisiert.



Denn in der Tat sieht man jede Woche im internationalen Fußball, dass Profis mit der Zeigefinger-am-Mund-Geste gegnerische Fans zur Ruhe auffordern ...