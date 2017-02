(jot) - Es war intensiv, es war dramatisch, es war mitreißend: Am Dienstagabend bot das Champions-League-Achtelfinale zwischen Manchester City und Monaco alles, was das Fußballherz begehrt. Am Ende stand ein 5:3-Erfolg von Manchester. Dabei hatte die Heimmannschaft nach 61 Minuten noch mit 2:3 in Rückstand gelegen.

In dieser Begegnung wurde wieder einmal deutlich, dass die Champions League das Premiumprodukt im weltweiten Fußball darstellt ...