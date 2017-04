28 Spiele mussten die Basketballteams absolvieren, bevor die Halbfinals der Meisterschaft starteten. Vier Siege reichen nun zum Titel. Eine durch den vorgegebenen Modus künstlich erzeugte Spannung bleibt in den entscheidenden Wochen zwar aufrecht erhalten, mehr Partien wären in diesem Fall jedoch gleichbedeutend mit mehr Spannung.

Kaum andere Basketballverbände lassen Entscheidungsrunden nach dem Modus "best of three" austragen ...