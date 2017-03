von Joe Geimer

Es gibt Fußballspiele, die nur schwer in Worte zu fassen sind. Es gibt Fußballspiele, die sich jeglicher Logik entziehen. Es gibt Fußballspiele, in denen das Unmögliche doch möglich wird. Und es gibt Fußballspiele, die sich gängigen Erklärungsmustern entziehen und in denen sportliche Wunder passieren.



So passiert am Mittwoch in der katalanischen Fußball-Kathedrale Camp Nou: 6:1 nach 0:4! Mit drei Toren in den letzten sieben Minuten hat der FC Barcelona in einer magischen Nacht erstmals in der Champions-League-Geschichte einen Vier-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel im Rückspiel noch aufgeholt ...