(DW) - Die Luxemburger Basketball-Nationalspielerin Lisa Jablonowski darf mit ihrem Team von der Universität Virginia am "Women's National Invitation Tournament" ("WNIT") teilnehmen. Dies ist eines der wichtigsten Turniere im US-amerikanischen College-Basketball.

Allerdings hat dies auch einen faden Beigeschmack, denn Virginia hat keine Wildcard für das große "NCAA Tournament" erhalten, was auch noch als "March Madness" bekannt ist.



Die 19-Jährige und ihre Teamkolleginnen treffen in der ersten Runde am Freitag (Ortszeit) in Philadelphia auf St. Joseph's. Am "WNIT" nehmen insgesamt 64 Schulen teil. Am 2. April steht das Finale an.

Jablonowski wechselte erst vor dieser Saison von Amicale Steinsel zur Universität in Virginia.