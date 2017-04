(jg) - Nach seinem überragenden Triumph bei der Tour des Flandres, wird Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) eine kurze Rennpause einlegen und sich auf die Ardennenklassiker vorbereiten. Der belgische Meister wird am Sonntag nicht beim Klassiker Paris-Roubaix starten, dort wo Teamkollege und Landsmann Tom Boonen seine Abschiedsvorstellung geben wird.



"Ich bin Paris-Roubaix erst einmal, im Jahr 2007, gefahren und für solch ein Rennen braucht man Erfahrung. Tom benötigt bei seinem letzten Auftritt dort so viel Unterstützung wie möglich und ein starkes Team ist bei Paris-Roubaix ein sehr wichtiger Faktor“, sagte Gilbert am Dienstagabend. Sein nächster Einsatz wird am 12. April bei der Flèche Brabançonne erfolgen, der Generalprobe zu den drei Ardennenklassikern Amstel Gold Race (16. April), Flèche Wallonne (19. April) und Liège-Bastogne-Liège (23. April).



Gilbert erklärte aber auch: "Ja, Paris-Roubaix ist ein Rennen welches mich magnetisch anzieht. Aber dieses Jahr lege ich meinen Fokus auf die Ardennenklassiker. Ich muss mich kurz von den vergangenen Rennen erholen, ehe ich die nächsten Aufgaben angehe. Dort gehen wir mit einem starken Team an den Start: Julian Alaphilippe (F) und Daniel Martin (IRL) werden an meiner Seite sein." Auch der Luxemburger Bob Jungels wird das Quick-Step-Trikot beim Amstel Gold Race und der Flèche Wallonne überstreifen.